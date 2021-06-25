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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزارة الحج تعلن أسماء المرشحين لأداء الفريضة اليوم

السعودية
السعودية

أفادت صحيفة عاجل السعودية أن وزارة الحج والعمرة، السعودية ستعلن اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، بعد أن أغلقت مساء الأربعاء باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

وكان المسار الإلكتروني قد استقبل أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين بدءاً من فتح التسجيل حتى الساعة 10:00 من مساء أمس.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه ليس هناك أولوية للتسجيل المبكر، في حين سيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من اليوم.

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وبلغت المسجلين من الذكور بلغت 59% فيما بلغت نسبة الإناث 41%، واحتلت الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً الأكثر من ناحية التسجيل، بنسبة وصلت 38%، والأقل هي الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً بواقع 2%.

وفي وقت سابق، قصرت وزارة الحج والعمرة إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هجرية على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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