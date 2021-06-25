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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة بدر: طرح 14 محلا تجاريا وصيدليتين للبيع

طرح محلات تجارية
طرح محلات تجارية بمدينة بدر

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من ۱۸ إلى ٣٦م٢ بالحي السابع بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات حتى مواعيد عقد جلسات المزاد.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم عقد جلسة المزاد الأولى يوم الأحد 25/7/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية، وعقد جلسة المزاد الثانية يوم الثلاثاء 24/8/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية.

وأكد المهندس عمار مندور،رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،ح رص وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، لجذب السكان إليها، بجانب توفير فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات.

بدر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر مدينة مدينة بدر جهاز تنمية مدينة بدر

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