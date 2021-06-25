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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمتان ومفاجأة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الترجي ضد الأهلي
الترجي ضد الأهلي

سلط تقرير تونسي، الضوء على حالة فريق الترجي، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها، غدا السبت،  على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وذكر موقع “ football tunisien”، أن الساعات الماضية، شهدت تطورات مثيرة داخل صفوف الترجي، حيث تلقى الفريق صدمتين قويتين، إضافة إلى مفاجأة سعيدة.

 

وأشار الموقع التونسي، إلى أن الصدمة الأولى لفريق الترجي، هي غياب ثنائي الفريق محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع، عن مواجهة الأهلي، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

 

وتابعت الموقع، أن الصدمة الثانية، هي تأكد غياب غيلان الشعلالي أيضا عن اللقاء، لأسباب صحية.

 

وأوضح الموقع التونسي، أن المفاجأة السعيدة لفريق الترجي، كان التحفيز الخيالي التي تلقته البعثة من الجماهير، قبل السفر إلى القاهرة، حيث ساهم هذا التحفيز في رفع الروح المعنوية للاعبين، قبل موقعة الإياب أمام الأهلي.

 

كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.

 

مباراة الأهلي الترجي بدون حضور جماهيري:

 

يذكر أن  أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل.

 

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس ”،  تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".

 

وأكد أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .

 

وتابع أحمد مجاهد :"نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تأجيل إعلان الرباعي المصري المشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية.

 

وكشف أحمد مجاهد انه في حاله رفض (الكاف) طلب مصر سيشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وأحد الثنائي المقاولون أو طلائع الجيش في الكونفدرالية.

 

 

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