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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى : بعثة مصر تطلق نداء عالميا للقضاء على ختان الإناث

السفير د. أحمد إيهاب
السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين

يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بالجهود العظيمة التى بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الانسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، والذى حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة.

مايا مرسى تحيى السفير أحمد إيهاب

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص التحية والتقدير الى السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين على هذه الجهود العظيمة التى بذلتها بعثة مصر ، مؤكدة أن ذلك يعد انتصاراً جديداً لمصر فى ملف القضاء على ختان الاناث ، وأنه يأتى اتساقاً مع جهود مصر الحثيثة للقضاء على هذه الممارسة الضارة والتى توجت خلال العام الحالى بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ، حيث تضمنت التعديلات استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتي ان لم تقع  .

المجلس القومى للمرأة مايا مرسي الأمم المتحدة القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى

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