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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الجوازة باظت.. عروس تلغي حفل الزفاف بسبب نظارة العريس

صدى البلد

عندما يتعلق الأمر بـ الزواج، فإن التعليم واحد من الأمور التي ينظر إليها من قبل العروس والعريس وعائلاتهم حتى يكون هناك تقارب ثقافي ومعرفي بين الطرفين، ولكن أصبح الأمر مسيطرًا على العرائس وعائلاتهم في الهند بشكل كبير، فقد يصل إلى حد إلغاء حفل الزفاف إذا كان العريس لا يجيد بعض الأمور المعرفية البسيطة أو حتى عدم القدرة على القراءة بدون نظارة .

فقد ألغت عروس  تدعى "أرشانا" حفل الزفاف لأن العريس لا يستطيع قراءة الصحيفة دون نظارة طبية، وقد اكتشفت ذلك عندما أجرت له اختبار في حفل الزفاف بعد ظهوره بـ نظارة.

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اتخذ والد العروس قرار بـ إلغاء حفل زفاف ابنته من العريس الذي يدعى "شيفام"، لعدم قدرته على قراءة الصحيفة، بينما ذكرت عائلة العريس أنه رجل "متعلم جيدًا" لذلك تقدموا لطلب الزواج من "أرشانا"، بحسب ما نشر"تايمز أوف إنديا".

كان يوم الزفاف عندما ظهرت المشكلة، جاء العريس بنظارات على عينيه ، مما أثار شكوك الجميع بشأنه فيما إذا كان يعاني من ضعف في البصر.

وقال والد العروس : "عندما جاء موكب العريس إلى المنزل حيث يقام حفل الزفاف، كان العريس يرتدي النظارات باستمرار طوال الوقت"، وبدأت كل الأحاديث حول بصره، ثم طلب منه الجميع مع العروس قراءة الجريدة الهندية بدون نظارة.

ولكنه فشل في قراءة الجريدة بدون النظارة،لذلك قام والد العروس بإلغاء حفل الزفاف، كما تقدمت عائلة العروس بشكوى في مركز شرطة قريب.

كما طلبوا من أقارب العريس إعادة كل المهر الذي أعطي له، وشملت نقودا ودراجة نارية، بينما لم تقم عائلة العريس شيفام بإعادتها بعد ، لذلك تم تقديم بلاغ آخر ضدهم.

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جدول ضرب ينهي زيجة 

وقعت حادثة مماثلة في وقت ما، حيث تعرفت العروس على أن زوجها المستقبلي قد يكون أميًا. طلبت منه أن يقرأ جدول 2 الذي فشل فيه.

نظارة نظارة طبية حفل زفاف الجوازة باظت إلغاء حفل الزواج

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