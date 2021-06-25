صحة الدقهلية: استمرار الحملات العلاجية المجانية بالمناطق البعيدة

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية، بإطلاق قافلة علاجية مجانية لقرية اليوسيفية مركز بني عبيد خلال يومي 21 ، 22 يونيو 2021

وقال وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية إنه تم توقيع الكشف الطبي على 777 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة) .

البيان الختامي للقافلة الطبية: باطنة و أطفال 180 ، 202 عظام.، 110 جلدية، 120 أسنان و 58 جراحةو 34 نسا وتنظيم أسرة 73.

كما تم إجراء 176 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 125 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 77 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وتم عمل قرار واحد نفقه الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.