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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل جنازة والدة الفنان تامر سمير

الفنان تامر سمير
الفنان تامر سمير

أعلن الفنان تامر سمير، عن وفاة والدته وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

كتب تامر سمير،:"أمى نادية ماتت، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة والعزاء علي المقابر باب النصر ثم في بيتها بمنطقة الهرم، نادية أمي ماتت في ليلة جمعة".

يذكر أن تامر سمير،هو ممثل مصري، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها: “سنة أولى نصب، خالتي فرنسا، خيانة مشروعة، كلمني شكرًا، بالألوان الطبيعية”.
 

كما شارك في كل من أشتاتا أشتوت، وعلمني الحب، وأسرار البنات، وسهر البنات، وسنة أولى نصب، وكل من مسلسل القمر آخر الدنيا، ونصيبي وقسمتك 3، وقانون عمر، وغيرها من الأعمال.

تامر سمير الفنان تامر سمير سهر البنات بالألوان الطبيعية خالتي فرنسا علمني الحب

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