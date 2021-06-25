مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل ملعب كرة بالواحات

تسبب لعب الكرة في مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل ملعب بمدينة الواحات البحرية بالجيزة .

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمصرع طفل بمدينة الواحات البحرية، انتقلت على الفور قوة امنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية إلى مسرح الواقعة تبين أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 11 عاما ولا توجد إصابات بجسده.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أنه أثناء لعب الطفل كرة القدم في أحد ملاعب الكرة برفقة أصدقائه لامس أحد الأسلاك الكهربائية العارية التي تسببت في صعقه ووفاته في الحال.

تم نقل الطفل الى المستشفى الا انه كان قد فارق الحياة، وتحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي سياق آخر قررت نيابة بلبيس، تشريح جثة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف عٌثر عليه متوفي بسطح منزل جيرانه ببساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وإستدعاء 4 من جيران أسرة الطفل عقب إتهامهم بقتله وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل "عوض م" عامين ونصف مقيم بعزبة النشو التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس والعثور على جثته في وقت لاحق ملقاه أعلي سطح جيران أسرته.

اتهمت أسرة الطفل كلا من "عبدالفتاح.أ" 65 سنة، وابنه "محمد" 37 سنة و"عزيزة.ع" 42 سنة و"ع.ع" والطفلة "ياسمين.ع" 11 سنة والطفل "معاذ" 4 سنوات.

وأكدت أسرة الطفل المتوفي في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة "ياسمين" ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وتم التحفظ علي جثة الطفل بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.