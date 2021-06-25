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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بوصول أغنية يا حبيبي لـ 100 مليون مشاهدة

محمد رمضان
محمد رمضان

احتفل محمد رمضان، بوصول أغنيته “يا حبيبي" لـ 100 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

نشر محمد رمضان، فيديو من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق عليه قائلاً: “#YaHabibi 100M views on my YouTube channel #محمد_رمضان #ثقه_في_الله_نجاح #GIMS #mohamedramadan #MR1 #egypt #france #uae 🇪🇬🇦🇪🇫🇷”.

 

"ثابت" لـ محمد رمضان تحقق 6 ملايين مشاهدة

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وحقق ڤيديو كليب “ثابت” لـ محمد رمضان نجاحا بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمة باليوتيوب ،وتمكن كليب “ثابت” من تحقيق  ٦ ملايين مشاهدة في اسبوع بعد طرحه .

وحرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وكتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.

أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان يا حبيبي الإنستجرام ثابت

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