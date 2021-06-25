مطار شرم الشيخ يضبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة مع راكب.. صور

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى ثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب في مطار شرم الشيخ، القادمين على رحلة رقم الخطوط pc 632 بيجاسوس القادمة من صبيحة اشتبه مصطفى الفقى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من باريس ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ حيث لاحظ إرتباكه الشديد .

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، داخل مطار شرم الشيخ الدولي، بمعرفة أبو القاسم عبد الحكم مأمور الفحص فتلاحظ لديه وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

المضبوطات في مطار شرم الشيخ

وتم تكليف سلام لطفى مأمور التفتيش في مطار شرم الشيخ الدولي، بحضور ربيع أحمد مدير إدارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 41 شريط أقراص وكبسولات بعدد 405 من أقراص وكبسولات عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل .

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من أحمد عبد الحى ومصطفى الفخراني ومحمد عادل وفى حضور محمود أبو العباس رئيس قسم الشئون القانونية .

قرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك في مطار شرم الشيخ الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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