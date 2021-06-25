تفاصيل جديدة فى معسكر المنتخب الأولمبي الاخير قبل أولمبياد طوكيو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب خوض مباراتين وديتين فى معسكر الفريق خلال شهر يوليو القادم.



ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر الأوليمبي الأخير يوم 6 يوليو المقبل وذلك قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.

وسوف يشهد المعسكر التدريبي لمنتخب مصر الأوليمبي ضم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب 22 لاعبا الذين تم اختيارهم فى القائمة النهائية.

أولمبياد طوكيو

ويستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره فى أولمبياد طوكيو المقرر إجراؤها فى يوليو المقبل فى اليابان بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا فى يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين فى يوم 25 يوليو ويختتم فى النهاية مشواره بمواجهة إستراليا فى يوم 28 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو2020

جاءت توقيتات مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو2020 كما يلى:

الخميس 22 يوليو.. مصر ضد إسبانيا الساعة 9:30 صباحا

الأحد 25 يوليو.. مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحا

الأربعاء 28 يوليو.. مصر ضد أستراليا الساعة 1:00 ظهرا

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ويشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة فى مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - أستراليا.

ويتواجد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب رفقة منتخبات قوية وهى الأرجنتين فى التصنيف الأول وإسبانيا فى التصنيف الثاني بالإضافة إلى استراليا فى التصنيف الرابع.

قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبي

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.