تحذيرات من طقس الجمعة.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 36

طقس الجمعة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون طقس الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن حالة الطقس اليوم الجمعة في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 36 والصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 21.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 21.

سيوة العظمى 40 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23.

دمياط العظمى 31 والصغرى 22.

الإسماعيلية 36 الصغرى 21.

السويس العظمى 36 والصغرى 22.

العريش العظمى 32 والصغرى 23.

طابا العظمى 34 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 37 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 23.

المنيا العظمى 38 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 24.

قنا العظمى 40 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 42 والصغرى 25.

أسوان العظمى 42 والصغرى 26.

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن حالة الطقس، يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون حالة الطقس ، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس ، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.





الأرصاد الجوية: طقس حار ابتداء من الجمعة حتى منتصف الأسبوع القادم





وقد قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ منذ يوم 21 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

وأوضحت "إيمان شاكر" ، أن بداية من اليوم الجمعة سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، و أن هذا الطقس مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث بعد ذلك سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، وبالتالي يكون طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية ولكن باستثناء السواحل الشمالية التي يكون الطقس بها مائل للحرارة، حيث يتراوح معدلات الحرارة بين 30 و32 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي سيؤثر خلال هذه الفترة، و سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية والسواحل الشمالية للبلاد.