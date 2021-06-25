التعليم العالي في أسبوع.. إعلان قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي القادم.. توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعات طنطا والجلالة والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعات طنطا والجلالة والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية



في عهد الرئيس السيسي .. التعليم العالي يشهد تطورًا فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية



خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات:

تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي القادم بذات قواعد التنسيق المعمول بها

تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج عقب استيفائهم الساعات المعتمدة لتخصصهم

إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة

إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وإعلان قرارات جديدة تخص التنسيق ونظام التعليم في الجامعات .

حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.

ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية.

وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.

استعرض المجلس تقريرًا حول تطوير منظومة الطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، لجذب مزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام كافة الجامعات والمعاهد بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد تماشيا من المنظومة الرقمية الجديدة للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن توحيد مسمى كليات الثروة السمكية بعدد من الجامعات المصرية، وتأجيل إنشاء كليات جديدة في مجال الثروة السمكية خلال الفترة الحالية.

وافق المجلس على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع "التربية الإعلامية الرقمية" كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذي تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.

ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.



٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.



٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.



٥- تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.



بينما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والجلالة؛ لدعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع الاتفاقية د. محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات، منها: تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، وكذلك البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذا المشروعات القومية والبحثية المشتركة، والبرامج والدورات التدريبية، والتعاون في إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

حضر مراسم التوقيع د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور خالد عبدالغفار مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية؛ بهدف دعم التعاون العلمي بين الجامعتين من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الإلكتروني المدمج في مختلف التخصصات العلمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وقع الاتفاقية د. محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. هشام محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مهارات التعلم الذاتي بين الطلاب بما يمكنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلاً عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنتاج المقررات ومستلزمات التعلم الإلكتروني للبرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، كذلك التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بينهما.

وتنص الاتفاقية على العديد من مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين، وتشمل: تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر والتنمية المهنية في كافة المجالات، وتطوير المقررات الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا عبر مختلف المنصات الإلكترونية، فضلًا عن النشر العلمي ورقيًا وإلكترونيًا.

وتستمر هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتضمن طرح البرامج المشتركة تحت مسمى برامج "التعلم الإلكتروني المدمج"، على أن تعتمد العملية التعليمية على البنية الأساسية التكنولوجية وتقنيات التدريس والتعلم التي تنتهجها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالتعاون مع جامعة طنطا، بالإضافة إلى إتاحة المصادر التعليمية والمقررات الإلكترونية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الملتحقين بالبرامج المشتركة، وتتيح جامعة طنطا إمكاناتها من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلي للطلاب المسجلين بأحد البرامج المشتركة وكذلك القائمين على التدريس، فيما تقوم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا على أساليب ووسائل وأدوات التعلم الإلكتروني وتطبيقاته من خلال نموذج التعلم الإلكتروني المدمج.

كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا، مع نواب ومساعدي ومعاوني الوزير وعدد من المستشارين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لها، موجهًا مراعاة تنفيذ محاور رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الدور الفاعل للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الاهتمام بمسارات التعليم الجديدة التي تنتهجتها الدولة بالجامعات الدولية والأهلية وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفني والتكنولوجي، وتوجيه التوسع في الجامعات الجديدة لخدمة المناطق الأقل حظاً في فرص الحصول على التعليم، وخدمة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار د. عبدالغفار إلى الاهتمام بمنظومة المعاهد التي تضم 16% من حجم الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة المعاهد الجديدة لضمان التزامها بمعايير جودة التعليم من حيث المناهج الدراسية وتوافر الإمكانات المادية والتدريب العملي للطلاب، والاهتمام بتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدى الخريجين لكل وظيفة داخل سوق العمل محليًا وعالميًا.

ومن جانبه، قدم د. أيمن عاشور عرضًا لما تم خلال العام 2020، والخطة المستقبلية للعام 2021 لتطوير الجامعات، مشيرًا لمتابعة التوجه العالمي فى تطبيق مفهوم الجيل الرابع للجامعات والاهتمام بتحسين الجودة والتنافسية وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية ودراسة الاحتياجات المستقبلية للجامعات، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، كما استعرض جهود تحديد منهجية للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، والتي تأتي تماشيًا مع التوجه لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين متميزين في الجوانب العلمية المختلفة والمتقاطعة ولخدمة التخصصات المهنية الحديثة التى ظهرت مع الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الاجتماع خطة 2021 التي تشمل إنشاء مراكز لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى التخصصات المختلفة وفى تصميم البرامج البينية، وتكوين المدارس الفكرية / العلمية بالجامعات المصرية.

بينما حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وصرح د.خالد عبدالغفار بأن الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.



وأشار التقرير أن خلال عام 2021 شهد وزير التعليم العالي توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات كبرى وذات سمعة دولية في التصنيف الدولي فتم إبرام اتفاقيات مع جامعات هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.



ولفت التقرير إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات، حيث تم توقيع (265) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع (93) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى (13) برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.