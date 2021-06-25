في أغرب واقعة.. رفع 80 طن مخلفات أعلى سطح عقار بالجيزة

في واقعه هي الأغرب من نوعها، دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات المتراكمة أعلي سطح أحد العقارات بحي شمال.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلي سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحي شمال، مشيراً إلى أنه تم علي الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحي شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضاري ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدراً للتلوث والأمراض، لافتًا إلى أنه تم رفع ٨٠ طن مخلفات حتي الآن من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة علي مدار ثلاثه أيام متتالية وجاري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل .

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن أي حالات مماثلة ليتم التعامل الفوري معها حفاظا علي صحه المواطنين، إضافة الي عدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها .

في نفس الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال وهيئة النظافة والتجميل بأعمال تجريد لشارع الاقصر أمام شارع الامام الغزالى استجابة لمطالب المواطنين القانطين بالشارع .

