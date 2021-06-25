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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب للشباب.. منتخب مصر يواجه موريتانيا غدا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

 

يلتقى منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر نظيره منتخب موريتانيا غدا السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا فى إطار ثالث جولات بطولة كأس العرب للشباب.

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على النيجر والجزائر.

ويخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مرانه الاساسي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا غدا السبت.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر فى وقت سابق منح البدلاء فرصة المشاركة فى مباراة موريتانيا فى بطولة كأس العرب للشباب.

وتستضيف ٤ ملاعب فى القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للشباب حتى يوم ٦ يوليو القادم.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إلى الدفع بالعناصر التى لم تشارك فى مباراتي النيجر والجزائر وذلك أمام منتخب موريتانيا غدا السبت في بطولة كأس العرب للشباب.

ويرغب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب فى إراحة العناصر الأساسية تمهيدا للاستعانة بخدماتها فى الأدوار التالية.

يذكر ان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد على ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب مشيرًا إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003.

كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.

وتمنى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طيب الإقامة لجميع الوفود المشاركة في البطولة.

مؤكدًا على وضع كافة امكانات الاتحاد المصري  لمساعدة الاتحاد العربي لكرة القدم في نجاح تنظيم البطولة وفق السياسة التي تتبناها مصر لتنظيم البطولات على جميع المستويات حتى أصبحت مركزًا للبطولات الكبرى، وهو ما يعد فخرًا لنا كمصريين.

من جهته أكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب خلال المؤتمر الصحفي أنه يسعي للخروج بأكبر استفادة ممكنة من المشاركة في كأس العرب للشباب بالقاهرة، باعتبارها احتكاك قوي مع مدارس لعب مختلفة.

فيما قال يوسف حسن لاعب المنتخب الوطني ، أنه وزملاءه خاضوا تدريبات قوية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الظهور بشكل جيد على المستوى الفني والبدني خلال منافسات البطولة.

وانطلقت الأحد الماضى منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة  التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.
المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.
المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.
المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

وفاز المنتخب الوطني للشباب فى  المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد القاهرة الدولي على النيجر بهدفين ضمن المجموعة الأولى كما تغلب على منتخب الجزائر  فى الجولة الثانية بهدف نظيف.

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