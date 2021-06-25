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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلق على رفض الاتحاد الأوروبي عقد قمة مع بوتين

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعرب قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن إحباطه، لفشل قادة الاتحاد الأوروبي دعم مقترح فرنسا وألمانيا، بعقد قمة أوروبية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بشكل عام الرئيس بوتين كان وسيظل مهتما بتحسين علاقات العمل بين موسكو وبروكسل"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف أن "الموقف الأوروبي منقسم، وليس دائما متسقا وأحيانا غير واضح".

وكانت بولندا ودول البلطيق اعترضتا على عقد قمة أوروبية مع روسيا، في وقت تتدهور فيه العلاقات بين موسكو وبروكسل، قائلين إن ذلك قد يبعث برسالة خاطئة.

واستبعد الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، إمكان عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، وفق ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين إثر قمة في بروكسل.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لم يكن ممكنا الاتفاق اليوم على ضرورة أن نلتقي مع روسيا على أعلى مستوى".

وأضافت: "حددنا مرة أخرى الشروط التي نحن مستعدون بموجبها للعمل والتواصل بشكل أوثق مع روسيا ولم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم على اجتماع للزعماء".

من جهته، قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، إن الأمر "سابق لأوانه، لأننا حتى الآن لا نرى تغييرا جذريا في سلوك بوتين.

ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لإقامة "تواصل مباشر" مع روسيا

الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين

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