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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاظمي: أطراف تفتعل صدامات لتعطيل الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، أن هناك أطراف تحاول جر الحكومة لـ صدامات ، والهدف منها تخريب عملية الانتخابات ، معقبا :" لن نعطي الفرصة لأية طرف لخلق فرص تعطل عملية الانتخابات " .  

وأشار رئيس الوزراء العراقي ، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي العراقي ، إلى أن هناك أطراف تحاول التشكيك في نزاهة الحكومة، والمفوضية المسؤولة عن الانتخابات .

العراق يعلن إنجاز 85% من الربط الكهربي مع الخليج

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في العام 2022 سيتم اكمال الربط بالكامل.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إن حكزمته بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتم انجاز 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن.

واعتبر الكاظمي إن وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا ، لافتا إلى أنه تم اهدار مليارات الدولارات على الكهرباء حيث تم اكتشاف الكثير من المشاريع المتوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة لاحياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي تم افتتاح واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال أشهر سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية ليصل الإنتاج الكلي لها الى أكثر من 1200 ميجا واط.

كما أن هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى تم توفير الاموال وتذليل العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية وهناك محطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا.

وحول وضع المستشفيات في العراق قال الكاظمي، إن حكومته جاءت وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهارا، وهناك تصاعد كبير لجائحة كورونا وشح بالاسرة والادوية وكانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحصو PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين.

وحسب الكاظمي فقد تم تأهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، مشيرا لافتتاح مستشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق".

وكشف عن توقيع عقد لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات.

توزيع الأراضي على أسر الشهداء

وفى سياق متصل، أعلن الكاظمي عن خطة لتوزيع  نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.

وقال الكاظمي إنه "ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراقا بدون قطع أراضي"، كاشفا عن "وضع خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض".

وحدد رئيس الوزراء المستهدفين من هذا التوزيع عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.

وأكد الكاظمي عن أنه سيعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، و"سيضع" مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، وفقا لرئيس الوزراء، مضيفا أن بعض القطع "سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى".

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