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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدًا.. تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع تطوير محور الفردوس

محور الفردوس
محور الفردوس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، نتيجة إجراء بعض التحويلات المرورية، لتنفيذ المرحلة الثالثة من ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين مروراً أعلى شارع عبدالله العربى، وتنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع عبدالله العربى «إمتداد شارع الطيران» عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع عدد خمس كمرات معدنية.

 

ومن المقرر أن تبدا تلك التحويلات من الساعة 12.00 صباح غدا السبت حتى صباح الأحد.

 

وأفادت الإدارة العامة للمرور بأن التحويلات المرورية ستتم بنحو:

 

القادم من شارع الطيران: إستكمال السير بشارع عبدالله العربى إمتداد شارع الطيران مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدورانى والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر، القادم من محور الشهيد: استكمال السير بمحور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

 

القادم من شارع محمد النبوى: يسلك يساراً شارع جمال سليم فيميناً محور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية محور الفردوس التحويلات المرورية

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