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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي جديدة تدخل الخدمة قريبا

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن دخول عددا من محطات الصرف الصحي الجديدة الخدمة قريبا، فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى المناطق المحرومة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن تلك المحطات الجديدة محطة صرف صحي أبو غريب التابعة لقرية السلام، بمركز ومدينة القصاصين الذي بدأت فيها الشركة في تركيب الوصلات المنزلية، ومحطة صرف صحي قرية الواصفية، ومحطة صرف صحي ابوصوير،، ومحطة معالجة قرية أسبع ابار غريبة، ومحطة صرف صحي الحمادات التابعة لقرية سرابيوم، ومحطة صرف صحي قرية فنارة وتوابعها، ومحطة صرف صحي ابوسلطان " المخاضة"، التابعة لمركز ومدينة فايد، ومحطة صرف صحي قرية النصر، ومحطة صرف صحي منشية مبارك ابوخليفة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً ان الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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اللواء عبد الحميد عصمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى مياة الشرب فايد السويس مبارك مياه القناة

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