لولوة بودلامة تكشف النقاب لـ صدى البلد " عن خطابات الملك حمد بن عيسى" في كتابها الجديد

خطابات ملك البحرين تدل على أننا نسير خلف قائد ملهمٍ وفذٍّ نحو مستقبل مزدهر دائما بإذن الله ... كانت البداية من هنا لانطلاق الكاتبة البحرينية الدكتورة لولوة بودلامة في التبحر والتعمق في رسائل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عندما أخذت بوعي القاريء عبرَ رحلة فكرية تستكشف معه فيها مضامين الخطابات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، من منظور مشوق، قائمٍ على دراسةِ تجليات النهج الوطني في تلك الخطابات، تلك التجليات التي من أبرز ملامحها الأصالة والثبات والجد والاجتهاد، والتي وجدت طريقها في تشكيل الشخصية البحرينية على مر السنين.

النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى

وقد دشنت الكاتبة البحرينية الدكتورة لولوة بودلامة كتابها الجديد بعنوان "النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى الذي يعد ضمن سلسلة تحليل الخطابات الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

وأطلعت الدكتورة لولوة بودلامة ، موقع صدى البلد الإخباري على محتوى الكتاب الذي جاء محتوى الفصل الأول فيه حول النهج الخليفي نهج وطني متوارث من الأجداد، أصل النهج البحريني والنهج الوطني القائم على الشريعة الإسلامية وأنه هو الطريق نحو العمل الوطني، متطرقة في كتابها عن السلام الملكي والذي يلخص مرتكزات النهج الوطني ، فضلاً عن أثر الحضارات المتعاقبة على مملكة البحرين على النهج الوطني .

ويتطرق الفصل الثاني من الكتاب مصفوفة القيم البحرينية (الكرم والطيبة والهوية البحرينية) ، وصف جلالة الملك شعبه بـ (الشعب الكريم)، وأن الكرم عادة متأصلة في الشعب البحريني ، كما يستعرض الكتاب نماذج شعبية لكرم اهل البحرين ويسلط الضوء على الحملات الشعبية والانسانية لمساعدة المواطنين مثل " حملة فينا خير" و " خدمة فاعل خير ، إضافة إلى الحدث عن مصفوفة القيم البحرينية (الأرض الطيبة) و (الهوية الوطنية) .

وحمل الفصل الثالث من الكتاب رسالة سامية وهي علاقة النهج الوطني البحريني بالعطاء والتضحية والتطوع وفخر واعتزاز صاحب الجلالة بتضحيات وعطاء المواطنين وأن البذل والايثار من سمات اهل البحرين الكرام وتضحيات الجنود البواسل... إضافة إلى الفصول الأخري التي تحدثت باستفاضة وافية نقبت فيها الكاتبة عن النهج الوطني ومرتكزاته وعلاقتة بمداخل الحياة للشعب البحريني .

قالت الدكتورة لولوة بودلامة، في حوارها لـ "صدى البلد"، أنه بالرغم من صعوبة الظروف التي يتعرض لها العالم أجمع، والجهود الدولية المتفاوتة لمكافحة هذا الفيروس الذي اجتاح العالم بغتة، وخلال هذا التحدي العالمي بانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، قررت في هذا العام أن أخط حروف هذا الكتاب الذي استلهمت فكرته من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، من خلال البرنامج التلفزيوني "مجتمع واعي" الذي تشرفت بتقديمه على الشاشة الوطنية لتلفزيون البحرين في فترة انتشار جائحة فايروس كورونا كوفيد 19، حيث وجه ملك البحرين كلمة سامية لأبنائه وبناته الطلبة خلال هذه الجائحة العالمية لبث الطمأنينة للمواطنين وللمقيمين، وحث أبناءه الطلبة على مواصلة التحصيل الدراسي والتحول إلى التعليم الالكتروني.

نقطة انطلاقة فارقة في البحرين

وأضافت الدكتورة لولوة بودلامة، كان الخطاب الذي سأقف عنده من خلال صفحات هذا الكتاب بالتحليل الدقيق والشامل خطابًا متكاملاً مطمئنًا لكافة أفراد الشعب والمقيمين في مملكة البحرين. ولعل مصطلحا واحدا نمى لدي شغف البحث العلمي لإصدار هذا الكتاب هو مصطلح ذكره جلالته في هذا الخطاب وهو "النهج الوطني". حيث ذكر في خطابه الملكي السامي الذي ألقاه بتاريخ 12 من إبريل عام 2020 النص التالي: "في مثل هذه الظروف، يتحتم علينا أن نلتزم بنهجنا الوطني القويم في حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن، وهو أمر ظاهر للعيان في سلوك أهل البحرين الكرام، ببذلهم المخلص، وانضباطهم الذاتي ووعيهم المسئول، وصولاً إلى بر الأمان والشفاء التام وبعودة الحياة لسابق عهدها، بعون الله تعالى".

ووجه الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين أبناء شعبه للالتزام بالنهج الوطني. ومعنى الفعل "نهج" لغويًا هو طرق أو سلك أو اتبع، والنهج والمنهج والمنهاج تعني: الطريق الواضح.

سؤال شغلني كثيرا

وتابعت بقولها :" فهل لدى البحرينيين نهج وطني ثابت؟ وإذا كانت الإجابة (نعم) فما هي أسس هذا النهج ومرتكزاته؟؟ شغلني هذا السؤال كثيرًا، لاسيما أنني أسمع الكثيرين من المسئولين يتحدثون عن النهج الوطني أثناء كلامهم أو كتاباتهم، ولا أعلم إذا ما كان الجميع يتحدث عن مصطلح واحد لا لبس فيه، أم أن هناك اختلاف؟ فبما أن النهج يعنى الطريق الواضح فيجب أن يكون محددًا وأن يكون واضحًا وموحدًا لدى الجميع، وأن يكون نبراسا لنا جميعًا، ويُعلم لأبنائنا، فهذا هو الطريق الوطني الذي يميز البحريني عمن سواه.

أضافت الدكتورة لولوة بودلامة : قمت باستطلاع رأي سريع سألت فيه أكثر من 40 شخصًا من المثقفين والكتاب والمسئولين عن تعريفهم للنهج الوطني، ولم أجد تطابقًا في الإجابة، وهذا ما شجعني للبدء في رحلة بحث علمي ممتعة قمت بها وأنا أحاول جاهدة اكتشاف مفهوم النهج الوطني والوقوف على مرتكزاته، وفي هذا الكتاب سنتعرف على مرتكزات النهج الوطني من خلال تحليل الخطابات الملكية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد. حيث قمت بدراسة علمية تحليلية للخطابات الملكية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999حتى عام 2020، مركزة على القواسم المشتركة والتكرارات التي رادفت مصطلح النهج الوطني، ووصلت إلى النتائج التي شكلت فصول هذا الكتاب.