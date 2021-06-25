دعاء سهيل توضح أسباب زيادة الوزن وطرق العلاج

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن السم يحتوي على 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق ، وهي الغدة الدرقية والرحم والمرارة، موضحة: التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.



وأضافت "دعاء سهيل" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"، بعد سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة وعليه يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر.



وشددت على ضرورة حصولها على كورس علاجي يحتوي على الحوارق، مثل بعض الأعشاب والبرتقال المر والقهوة الخضراء.





وأردفت أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.



وكشفت عن أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.





وفي سياق متصل حذرت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية، فهناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".



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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات مع مرضى السمنة، موضحة أنها لا تحرم مريض السمنة من تناول صنف معين من الطعام، ولكنها تُقلل الكمية التي يتناولها.

وأضافت دعاء سهيل،أن المجتمع المصري لديه ثقافة جيدة عن الأطعمة التي تتسبب في زيادة الوزن، ولكن ليس لديهم القدرة على التحكم في شهيتهم في تناول الطعام.

وأشارت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إلى أنه يجب مساعدة مريض السمنة على تقليل كمية الغذاء التي يتناولها، معلقة: "ربنا مخلقش داء إلا وخلق له دواء"، منوهة بأن من يعاني من شهية كبيرة يمكن مساعدته بتناول أعشاب تغلق شهيته وتساعده في إنقاص الوزن.



