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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكرات مغلقة لتجهيز منتخب الصالات استعدادا لمونديال ليتوانيا

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات

 

قرر منتخب مصر الوطني لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة إقامة معسكرات مغلقة فى إطار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة إلى الاستقرار على القائمة الأولية المكونة من 24 لاعبا للمشاركة فى كأس العالم قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم ١٩ يوليو المقبل الموعد الأخير لإرسال القائمة.

واختتم نهاية الأسبوع الماضي منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته بقيادة جهاد عرفة المدير الفني وتامر إسماعيل  مديرا للمنتخب وسامح صالح مدربا وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى وعمرو سالمان إداريًا بمدينة السادس من أكتوبر.

كان هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات تقدم باستقالته من منصبه في ظل اعتراضه على الأزمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

ورفض هشام صالح السياسة التى يتبعها مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر لكرة الصالات.

ونشر “صدى البلد” بنود الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام صالح  المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إلى اتحاد الكرة والبالغ عددها 12 بندا وجاء على النحو التالي:

تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021

إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم

إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتى كأس العالم

انتهاء الدوري المحلي في فبراير فى ظل ضعف منافساته

تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب

تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام

الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، وكان يمكن أن تؤجل شهرا للاستعداد القوي وتم التحفظ

أول معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية والفرق المشاركة

قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية وأكدت لهم أن الفريق لا يستطيع الوصول إلى النهائي بسبب ضعف الإعداد

عدم الاهتمام بالمنتخب أثناء البطولة العربية وعدم تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي

عدم زيارة المنتخب أثناء البطولة إلي جانب زيارة رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس لتشجيعهم

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