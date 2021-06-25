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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة عمل لقيادة أوركسترا القاهرة السيمفوني في دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا
دار الأوبرا

 ينظم أوركسترا القاهرة السيمفوني في دار الأوبرا المصرية تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي ورشة عمل في مجال قيادة الأوركسترا اعتبارا من الاحد ٢٧ يونيو وتستمر علي مدار ٦ أيام لتختتم بحفل يقام في الثانية ظهر الجمعة ٢ يوليو علي المسرح الكبير ويقوده بالتناوب عدد من المشاركين في الورشة  .

 تدريب الموهوبين فى قيادة الأوركسترا 

تهدف الورشة الى تدريب الموهوبين فى مجال قيادة الأوركسترا وتطوير قدراتهم والمساهمة فى اكسابهم الخبرات العملية اللازمة لخلق جيل جديد منهم قادر على تقديم مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل احترافي يليق بهذا اللون من الفنون الجادة .

يأتي ذلك استمرارا لدور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والهادف الى صقل المواهب الفنية واكتشاف المبدعين فى كافة المجالات الفنية

فرح الديباني تغنى من داخل دار الأوبرا المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية الخميس المقبل، للمرة الأولى حفلا غنائيا لمغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، الذي من المقرر أن تقدم عدد من مقطوعاتها الغنائية، وذلك في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن فرح الديباني، هى أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرالية من أوبرا باريس، وهى واحدة من أرفع الجوائز في العالم، كما أنها ول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، كما حصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر اوركسترا القاهرة السيمفونى المسرح الكبير الموسيقى الكلاسيكية فرح الديباني

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