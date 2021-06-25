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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الأعمال الإنشائية لمستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد

بدء أعمال إنشاء مستشفى
بدء أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي

 
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء في الأعمال الإنشائية لمستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والتي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.

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وأوضح محافظ أسيوط أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد جاري انشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من 5 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.


وكلف المحافظ رئيس مركز ساحل سليم بالمتابعة المستمرة والميدانية لمعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات.


وفي هذا الإطار قام أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بزيارة لموقع المستشفى النموذجي الجديد لتفقد بدء الأعمال الإنشائية تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتذليل أية معوقات أو عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات الحيوية للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

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