5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

يوليو 2021.. سيكون المصريين على موعد مع الزيادة بداية من الشهر المقبل، الذي سيشهد تطبيق العديد من القرارات والزيادات سواء على مستوى الأسعار كالسجائر والكهرباء أو المرتبات كالعلاوة الدورية والحافز الإضافي والمعاشات والخدمات بإضافة المواليد على بطاقات التموين.

زيادة المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%، بحيث تكون أقصى زيادة للمعاش 1053 جنيها، وأقل زيادة للمعاش 117 جنيها وهم لأصحاب الحد الأدنى للمعاش الذى يصل لـ900 جنيه ليكون معاشهم من أول شهر يوليو 1027 جنيها.

تأتي زيادة معاشات 1 يوليو 2021 كالآتي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

- من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها.

- من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها.

زيادة المرتبات

كما سيشهد يوليو المقبل، علاوتين بتكلفة 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما سيتم زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، هذا بخلاف قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين إلى 2400 جنيه.

زيادة أسعار الكهرباء

ما زلنا في شهر يوليو، حيث أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تطبيق الزيادة الجديدة للكهرباء والمعتمدة سابقا والمقررة لرفع الدعم عن الطاقة، والتي سيبدأ تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل 2021 ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025.



وجاءت أسعار شرائح الكهرباء، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليو القادم وتحصل من أول اغسطس 2021 كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات- ستصبح 48 قرشا بدلا من 38 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات- ستصبح 58 قرشا بدلا من 48 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات- ستصبح 77 قرشا بدلا من 65 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات- ستصبح 106 قروش بدلا من 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات- ستصبح 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى الف كليو وات- ستصبح 128 قرشا بدلا من 118 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشا

زيادة أسعار السجائر

يشهد يوليو أيضا، تطبيق زيادة على كافة أنواع السجائر المصنعة في مصر والمستوردة وهي زيادة مقررة منذ إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

كما ستكون هناك زيادة أخرى بقيمة 25 قرشا طبقا لضريبة القيمة المضافة، بحيث تكون الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة 50 قرشا مقسمة كالتالي 25 قرشا منها ضريبة قانون التأمين الصحي و25 قرشا ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن تكون أسعار السجائر بعد الزيادة كالآتي:

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه.

- أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنيه.

- أسعار السجائر مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 19 جنيهًا.

- أسعار السجائر سوبر 19.50 جنيه.

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنيه.

- أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنيه.

- أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48.50 جنيه.

- أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33.50 جنيه.

- MARLBORO CRAFTED مبلغ 36.50 جنيه.

- أسعار السجائر دانهيل 44.50 جنيه.

- أسعار السجائر كِنت 38.50 جنيه.

- أسعار السجائر روثمانز 32.50 جنيه.

- أسعار السجائر لاكي ستريك 32.50 جنيه.

- أسعار السجائر بال مال 27.50 جنيه.

- أسعار السجائر كاميل 37.50 جنيه.

أسعار السجائر وينستون 30.50 جنيه.

أسعار السجائر إل دي 27.50 جنيه.

إضافة المواليد

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواعيد اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021، عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر، للفئات التي سيكون الحد الأدني لراتبها في يوليو المقبل 2400 جنيهًا، بداية من شهر يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التموين، أن رب الأسرة الحامل لبطاقة التموين يستطيع إضافة المواليد الجدد إذا توافرت الشروط والأوراق المطلوبة، منوهة بأنها أتاحت لرب الأسرة إضافة المواليد من المنزل نظرا لتفشي جائحة كورونا المستجد، وتوفيرا للجهد والوقت عليه.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهو من لا يزيد دخله الشهري على 1500 جنيه، أو معاشه عن 1200 جنيه حاليًا، مشيرة إلى أنه بداية من الخميس المقبل الموافق 1 يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.