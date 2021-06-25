بلال بن ساحة : مواجهة الأهلي والترجي التونسي خارج التوقعات

تقام غدا السبت

تحدث بلال بن ساحة نجم فريق الترجي التونسي السابق و مولودية الجزائر الحالي، عن مواجهة الأهلي المقرر لها، غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بلال بن ساحة في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”:" مباراة الغد ستكون صعبة على الفريقين، سواء الأهلي والترجي".

وتابع بلال بن ساحة:" لقاء الأهلي والترجي خارج التوقعات، ولا يمكن التكهن بنتيجته، كل شيء يمكن أن يحدث خلال المباراة".

كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.

قائمة الأهلي لموقعة الإياب أمام الترجي:



محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

مباراة الأهلي والترجي بدون حضور جماهيري:



يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس: "تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".

وأكد أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .

وتابع أحمد مجاهد: "نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تأجيل إعلان الرباعي المصري المشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وقال أحمد مجاهد إنه في حاله رفض (الكاف) طلب مصر سيشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وأحد الثنائي المقاولون أو طلائع الجيش في الكونفدرالية.

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة .



وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .