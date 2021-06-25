محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة بالمراكز بإستخدام معدات شفط الأتربة الجديدة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 23 معدة تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

كانت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب نظمت حملة مكبرة بإستخدام معدات كنس وشفط الأتربة بالشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

حيث تابع تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب أعمال حملات النظافة بإستخدام معدة الكنس وشفط الأتربة بشوارع مدينة أبنوب لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة أعضاء قسم المتابعة والنظافة موجهًا مسئولي الحملة الميكانيكية بالمركز بضرورة تدريب السائقين علي استخدام المعدات الجديدة ونقل المهارات إلي أكثر من سائق لتوفير البديل لاستخدامها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها للحفاظ علي المعدة مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه المتواصل لمركز ومدينة أبنوب لتطوير منظومة النظافة بإضافة مكنسة شفط اتربة وكذلك عربات نظافة يدوي لقطاع النظافة مشيرًا إلى أن الأعمال مستمرة بشكل دورى بشوارع المدينة وتوفير أكبر قدر من الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.