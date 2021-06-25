لمرضي الضغط المرتفع .. مشروبات طبيعية تساعد على ضبطه .. احذر هذه الأخطاء في عاداتك الغذائية

الضغط المرتفع يعتبر من أكثر الأمراض الشائعة بين الكثير من الأشخاص و مختلف الفئات العمرية، و يصاب البعض مرضي الضغط المرتفع نتيجة عدة عوامال سواء الغذائية أو الصحية أو العادات اليومية الخاطئة.

كشف موقع بولد سكاي، عن أهم المشروبات التي يجب تناولها لضبط الضغط.

مشروبات طبيعية لعلاج ضغط الدم المرتفع

شرب الماء

كثير من الناس يعانون من الجفاف المزمن، الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم، و يقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، مما يدفع الأوعية الدموية إلى التقلص في محاولة للحفاظ على الماء المفقودة.

عصير التوت

عصير التوت، وخاصة التوت البري، غنية بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

يمكنك الحفاظ على التوت مجمدًا، وعصره في ما بعد اضافة نكهات أخرى تفضلها.

الكركديه

يمتلك العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، و الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا تشبه مضادات الأكسدة.

من المعروف أن المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـ ACE أيضًا، مما يجعلها مشروب طاقة اخر لضغط الدم.

هذا المشروب من السهل إضافته إلى روتينك اليومي، وقد أظهرت الدراسات أن ثلاثة أكواب يوميا من الكركديه تعمل على انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.

البنجر الأحمر

يحتوي عصير البنجر على أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.

يمكنك أن تأكل جذر البنجر كله، يمكنك أيضا خبزها في رقائق، وكن حذرًا عند التعامل مع البنجر، يصبغ يديك وملابسك.

الحليب

يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها، كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

للحصول على فوائد الحليب، يفضل الحليب الأعلى في الكالسيوم وأقل في الدهون، وهو الحليب قليل الدسم الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من الحليب عالي الدهون.

عصير الرمان

الرمان مشروب ممتاز لخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على خصائص تثبيط ACE ، التي ترفع ضغط الدم ، بالتالي التخفيف من انقباض الأوعية الدموية.

لأن عصير الرمان هو مثبط طبيعي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فهو يعمل مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يجعل هذا المشروب مميزًا جدًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم. في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30%.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

يمكن لزيت الزيتون أن يساعدك في الحصول على حصتين أو ثلاث حصص يومية من الدهون.

احذر هذه الأخطاء في عاداتك الغذائية

وتابعت سالي فؤاد في منشور لها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، ان هناك بعض النصائح يجب ان يلتزم بها مرضى الضغط أثناء تناولهم الطعام، وذلك حتى يتجنبوا انفهم مشاكل ارتفاع ضغط الدم، والأمراض التي تترتب عليها كأمراض القلب وغيرها، ومن أبرز النصائح ما يلي:

1- تجنب الملح والوجبات السريعة والأغذية المعلبة قدر الإمكان .

2- تجنب استخدام صلصة الطماطم المعلبة واستبدالها بـ الطماطم الفريش .

3- تجنب الدهون الحيوانية وتستبدل بزيوت نباتية وكميات قليلة .

4- تجنب الوزن الزائد وبالتالي التقليل من السكريات والحلويات .

5- الكافيين كوب واحد فقط في اليوم قهوة أو شاي .

6- عدم تناول أكثر من ملعقة صغيرة ملح على مدار اليوم .

7- قراءة محتوى المعلبات ويجب أن تحتوي على أقل من 5 % من الصوديوم .

8- يتبل الطعام بنكهات من التوابل غير الملح .