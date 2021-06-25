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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل

يورو 2020
يورو 2020

انتهت مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020  ،والتي شهدت منافسات قوية بين المنتخبات ولعل ابرزها المجموعة الـ 6 والتي تضم فرنسا وألمانيا وبرتغال والمجر

ترتيب مجموعات اليورو


1- إيطاليا : 9 
2- ويلز : 4 
3- سويسرا : 4 
4- تركيا : 0


1- بلجيكا : 9 
2- الدانمارك : 3 
3- فنلندا : 3 
4- روسيا : 3


1- هولندا : 9 
2- النمسا : 6 
3- أوكرانيا : 3 
4- مقدونيا : 0


1- إنجلترا : 7 
2- كرواتيا : 4 
3- التشيك : 4 
4- إسكوتلندا : 1


1- السويد : 7 
2- إسبانيا : 5 
3- سلوفاكيا : 3 
4- بولندا : 1


1- فرنسا : 5 
2- ألمانيا : 4 
3- البرتغال : 4 
4- المجر :2 

 

- منتخب بلجيكا وإيطاليا وهولندا فقط من حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020

-تركيا ومقدونيا وأسكوتلندا وبولندا والمجر فشلو في تحقيق الفوز في أي مباراة

- هولندا الأكثر تهديفا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بـ 8 أهداف  

- إيطاليا وإنجلترا نجاحا في الحفاظ علي نظافة شباكه بـ دور مجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020

إيطاليا دوري أمم أوروبا أمم أوروبا كأس أمم أوروبا يورو 2020

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