ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل
انتهت مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 ،والتي شهدت منافسات قوية بين المنتخبات ولعل ابرزها المجموعة الـ 6 والتي تضم فرنسا وألمانيا وبرتغال والمجر
ترتيب مجموعات اليورو
A
1- إيطاليا : 9
2- ويلز : 4
3- سويسرا : 4
4- تركيا : 0
B
1- بلجيكا : 9
2- الدانمارك : 3
3- فنلندا : 3
4- روسيا : 3
C
1- هولندا : 9
2- النمسا : 6
3- أوكرانيا : 3
4- مقدونيا : 0
D
1- إنجلترا : 7
2- كرواتيا : 4
3- التشيك : 4
4- إسكوتلندا : 1
E
1- السويد : 7
2- إسبانيا : 5
3- سلوفاكيا : 3
4- بولندا : 1
F
1- فرنسا : 5
2- ألمانيا : 4
3- البرتغال : 4
4- المجر :2
- منتخب بلجيكا وإيطاليا وهولندا فقط من حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020
-تركيا ومقدونيا وأسكوتلندا وبولندا والمجر فشلو في تحقيق الفوز في أي مباراة
- هولندا الأكثر تهديفا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بـ 8 أهداف
- إيطاليا وإنجلترا نجاحا في الحفاظ علي نظافة شباكه بـ دور مجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020