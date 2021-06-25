ترتيب مجموعات اليورو 2020 .. إيطاليا وبلجيكا الأفضل

انتهت مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 ،والتي شهدت منافسات قوية بين المنتخبات ولعل ابرزها المجموعة الـ 6 والتي تضم فرنسا وألمانيا وبرتغال والمجر

ترتيب مجموعات اليورو

A

1- إيطاليا : 9

2- ويلز : 4

3- سويسرا : 4

4- تركيا : 0

B

1- بلجيكا : 9

2- الدانمارك : 3

3- فنلندا : 3

4- روسيا : 3

C

1- هولندا : 9

2- النمسا : 6

3- أوكرانيا : 3

4- مقدونيا : 0

D

1- إنجلترا : 7

2- كرواتيا : 4

3- التشيك : 4

4- إسكوتلندا : 1

E

1- السويد : 7

2- إسبانيا : 5

3- سلوفاكيا : 3

4- بولندا : 1

F

1- فرنسا : 5

2- ألمانيا : 4

3- البرتغال : 4

4- المجر :2

- منتخب بلجيكا وإيطاليا وهولندا فقط من حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020

-تركيا ومقدونيا وأسكوتلندا وبولندا والمجر فشلو في تحقيق الفوز في أي مباراة

- هولندا الأكثر تهديفا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بـ 8 أهداف

- إيطاليا وإنجلترا نجاحا في الحفاظ علي نظافة شباكه بـ دور مجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020