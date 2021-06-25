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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ساكنة الحي الراقي للروائي السوداني صلاح بشير تشارك في معرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر عن منشورات «ويلوز» بجنوب السودان، مجموعة قصصية  بعنوان : «ساكنة الحي الراقي» للأديب والروائي السوداني  الدكتور صلاح بشير.

«ساكنة الحي الراقي» للروائي السوداني صلاح بشير مجموعة قصصية تضم 18 قصة قصيرة، تحمل عناوين «أبوكم ما بسويها»، و«زوجي لا يحب غيري»، و«ساكنة الحي الراقي »،«الخرطوم 2100»، و«كدايسنا كلاب الحلة».

 

 وتشارك «ساكنة الحي الراقي» للروائي السوداني صلاح بشير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 52، بمشاركة أكثر من 700 دار نشر.

 

 المجموعة القصصية ساكنة الحي الراقي 

 

«لم تعد الأشياء هي الأشياء ولا الألوان هي الألوان، انقلبت دنياه رأسا على عقب، وكرت مرة ثانية بزلزالها الهادم المعتاد، كأنها لا ترغب فيه فتوقفت عمداً، مرة أخرى أو كأنها ماتت وانتهت وقامت قيامتها، لا شئ في مكانه القديم الأسبوع الماضي تلاشت دون استئذان. والدنيا تنظر إليه ساخرة وتجبره على مضغ حصرمها كما فعلت منذ خمس وثلاثين سنة مضت. ناولته منديلا ليسمح دمعة قهر جرت عنوة، نظر إليها ولم يستطيع إمساك دموعه».

 

روايات الدكتور صلاح البشير

 

 صلاح البشير كاتب وقاص وروائي سوادني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية،، وطبيب بيطري مختص بسلامة وتقنية الأغذية، صدر له العديد من الأعمال الروائية أبرزها رواية « الإنداية : قصة الأقنان والعبيد صلاح البشير » وهي رواية منعها نظام البشير من دخول السودان وتم مصادرتها من قبل الجهاز الأمني للبشير في 2019.

كما صدر له في مارس 2020  عن روايات الهلال، رواية «"أحلام من أقبية المنافي»، وكما صدر له عن دار عزة للنشر والتوزيع في مصر، روايتي «المجنونة التي عشقناها» و «حديقة بلا سياج»، و «ضل الكرقة»، و«مصرية في السودان» .. وغيرها من الأعمال.

منشورات ويلوز ساكنة الحي الراقي الروائي السوداني الدكتور صلاح بشير زوجي لا يحب غيري الإنداية قصة الأقنان والعبيد روايات الدكتور صلاح البشير الخرطوم 2100

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