تطوير العشوائيات بالغردقة : مشروع الروضة يضم 1705 وحدات في مرحلته الأولى

قال المهندس محمد سيد ، مدير مشروع تطوير العشوائيات بمدينة الغردقة ، إن مشروع " الروضة " والذي يقع شمال المحافظة ، يضم مرحلتين من التوسعات ، ويضم الأول 1705 وحدة ، موزعة على مدن " الغردقة " و " غارب " و " سفاجا " و " القصير " ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل .

ولفت المهندس محمد سيد ، مدير مشروع تطوير العشوائيات بمدينة الغردقة ، خلال لقاءه لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن المدن تستهدف نقل ساكني المناطق العشوائية والغير أمنة ، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير سكن بديل للمواطنين.

وأكمل مدير مشروع تطوير العشوائيات بمدينة الغردقة أن المرحلة الثانية تضم 2000 وحدة ، موزعة على مدينتي " شلاتين " و " حلايب " ، بتكلفة 800 مليون جنيه .

وأوضح مدير مشروع تطوير العشوائيات أن الوحدات السكنية بمدينة " الغردقة " مساحتها 90 متر ، مقسمة لثلاثة غرف وصالة ، وتشبه الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي .

أبرزها تطوير العشوائيات..7 اختصاصات للجنة الإسكان بـ مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :" بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق العامة

وتختص لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالقيام بالأعمال الآتية:

1- التعمير الحضرى والريفى.

2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

3- المرافق العامة.

4- مواد البناء.

5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.

ويستعد مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية، يوم الاثنين، على بعض مشروعات القوانين والتى أبرزها مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتقضى المادة 1 من القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيري بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.