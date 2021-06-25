عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال جولة ميدانية.. موقف محرج لـ ولي العهد الأردني .. فيديو

صدى البلد

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزا لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزا لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.
وبحسب موقع RT فانه عند دخول مرافقي الأمير، وكان يتبعهم ولي العهد، لمركز التطعيم طلب موظف الأمن من الأمير ومرافقيه الهويات الوطنية قائلا "هوياتكم يا شباب".

يشار إلى قيام ولي العهد الأردني بتفقد عدد من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البترا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت الخميس، تسجيل  10 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي أعداد الوفيات بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة، إلى 9703، والإصابات إلى 748685.

ووفق الموجز اليومي الصادر عن وزارة الصحة، تم إجراء 19,553 فحصا مخبريا لهذا اليوم، بلغت نسبة الإيجابية منها 2.98%.

وبلغ عدد حالات الشفاء 343، ليصل مجموعها إلى 732475، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 6507.

الأقوى في الأردن .. أشهر 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

الأردن : الخميس أول أيام امتحان الشهادة الثانوية

وسُجلت 59 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرجت 39 حالة من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 473 مصابا.
وفى سياق متصل قررت غرفة عمليات خلية الأزمة في الحملة الوطنية للتطعيم الأردنية، استقبال الأشخاص الذين بلغوا من العمر 50 عاما وأكثر في مراكز التطعيم المبينة أدناه دون موعد مسبق.
وأضافت بحسب جريدة الغد الأردنية، أنه شريطة عدم وجود موانع طبية كالحساسية المفرطة أو الإصابة خلال مدة 30 يوما السابقة، راجين من الأخوة المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم شرط العمر مراجعة مركز التطعيم منفردين، وفي حال الحاجة لوجود مرافق فيجب أن لا يزيد عن شخص واحد فقط منعاً للاكتظاظ والتجمهر.
كما بدأت عدة مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إربد، صباح اليوم الجمعة، بإستقبال وتطعيم الاشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم.
وقال مدير مديرية صحة إربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد المسجلين على المنصة لهذا اليوم الجمعة على مستوى المحافظة بلغ 13 الف شخص، مشيراً إلى أن المسجلين لتلقي اللقاح اليوم موزعين على اربعة مراكز تطعيم وهي: مدينة الحسن الرياضية ومركز إربد الثقافي ومركز صحي حبراص الشامل ومركز صحي الشونة الشمالية الشامل.
وأشار الدكتور الشياب إلى أن عملية التطعيم ستستمر اليوم حتى الثامنة مساء، داعياً جميع المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم والذين تلقوا إشعارات بموعد اللقاح التوجه إلى المركز المحدد لهم.
وبين الشياب أن المديرية عملت من خلال مركباتها على تأمين وصول الكوادر العاملة من مختلف مناطق المحافظة إلى مراكز التطعيم المخصصة قبل بدء استقبال المواطنين.
 

الأردن فيروس كورونا الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أماكن لقاح كورونا مواقع التواصل الاجتماعي ولي العهد ولي العهد الأردني وزارة الصحة الأردنية

موضوعات متعلقة

الأردن تدين افتتاح هندوراس سفارتها بالقدس

وسط تحذيرات من موجة ثالثة..الأردن يسجل 211 إصابة بسلالات كورونا

ترشيحاتنا

قانون الشهر العقاري.. تنسيقية الشباب تواصل الحوار المجتمعي حول التشريع.. وتعديلات جديدة مرتقبة

مواعيد انقطاع مياه الشرب في 15 منطقة بالجيزة.. تعرف عليها

وزير الصحة البريطاني يعلق على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

الإمارات تسجيل 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

لولوة بودلامة تكشف النقاب لـ صدى البلد " عن خطابات الملك حمد بن عيسى" في كتابها الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ