خلال جولة ميدانية.. موقف محرج لـ ولي العهد الأردني .. فيديو

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزا لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزا لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وبحسب موقع RT فانه عند دخول مرافقي الأمير، وكان يتبعهم ولي العهد، لمركز التطعيم طلب موظف الأمن من الأمير ومرافقيه الهويات الوطنية قائلا "هوياتكم يا شباب".

يشار إلى قيام ولي العهد الأردني بتفقد عدد من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البترا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت الخميس، تسجيل 10 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي أعداد الوفيات بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة، إلى 9703، والإصابات إلى 748685.

ووفق الموجز اليومي الصادر عن وزارة الصحة، تم إجراء 19,553 فحصا مخبريا لهذا اليوم، بلغت نسبة الإيجابية منها 2.98%.

وبلغ عدد حالات الشفاء 343، ليصل مجموعها إلى 732475، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 6507.

وسُجلت 59 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرجت 39 حالة من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 473 مصابا.

وفى سياق متصل قررت غرفة عمليات خلية الأزمة في الحملة الوطنية للتطعيم الأردنية، استقبال الأشخاص الذين بلغوا من العمر 50 عاما وأكثر في مراكز التطعيم المبينة أدناه دون موعد مسبق.

وأضافت بحسب جريدة الغد الأردنية، أنه شريطة عدم وجود موانع طبية كالحساسية المفرطة أو الإصابة خلال مدة 30 يوما السابقة، راجين من الأخوة المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم شرط العمر مراجعة مركز التطعيم منفردين، وفي حال الحاجة لوجود مرافق فيجب أن لا يزيد عن شخص واحد فقط منعاً للاكتظاظ والتجمهر.

كما بدأت عدة مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إربد، صباح اليوم الجمعة، بإستقبال وتطعيم الاشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم.

وقال مدير مديرية صحة إربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد المسجلين على المنصة لهذا اليوم الجمعة على مستوى المحافظة بلغ 13 الف شخص، مشيراً إلى أن المسجلين لتلقي اللقاح اليوم موزعين على اربعة مراكز تطعيم وهي: مدينة الحسن الرياضية ومركز إربد الثقافي ومركز صحي حبراص الشامل ومركز صحي الشونة الشمالية الشامل.

وأشار الدكتور الشياب إلى أن عملية التطعيم ستستمر اليوم حتى الثامنة مساء، داعياً جميع المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم والذين تلقوا إشعارات بموعد اللقاح التوجه إلى المركز المحدد لهم.

وبين الشياب أن المديرية عملت من خلال مركباتها على تأمين وصول الكوادر العاملة من مختلف مناطق المحافظة إلى مراكز التطعيم المخصصة قبل بدء استقبال المواطنين.

