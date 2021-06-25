تنفيذ 758 حكم وضبط 568 مخالفة مرورية و 20 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (4) أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن ( 6.200 ) جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 758 حكمًا، كما تم ضبط 146 حكم حبس جزئي، و 29 حكم حبس مستأنف، و 394 أحكام غرامات، و 186 أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 3 حالات جنايات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 568 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 91 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 97 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 104 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو وافيون و أقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

و يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.