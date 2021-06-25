قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخطرت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة الأندية المشاركة فى بطولة كأس مصر بقرار جديد.

تضمن القرار إخطار اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إلى الأندية اقتصار تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var على المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

كما شمل رفض تفعيل تقنية الفيديو المعروفة ب var فى المباريات المقرر إقامتها فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد القاهرة.

ويلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق أسوان فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر بعدما حقق ممثل الصعيد مفاجآة وأطاح بفريق المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الأهلي ضد إنبي

فيما نجح فريق نادي بتروجت تحت قيادة ربيع ياسين إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف على أن ينتظر الفائز من فرق الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة بعد تخطى تلك الفرق مواجهات دور الـ16.

الأهلي ضد إنبي:

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.

موعد مباراة بيراميدوز وسموحة:

وحددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت موعد مباراة فريقا بيراميدز وسموحة في كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس المقبل.