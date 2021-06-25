عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

أخطرت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة الأندية المشاركة فى بطولة كأس مصر بقرار جديد.

تضمن القرار إخطار اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إلى الأندية اقتصار تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var  على المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

كما شمل رفض تفعيل تقنية الفيديو المعروفة ب var فى المباريات المقرر إقامتها فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك  إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد القاهرة.

ويلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق أسوان فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر بعدما حقق ممثل الصعيد مفاجآة وأطاح بفريق المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الأهلي ضد إنبي

فيما نجح فريق نادي بتروجت  تحت قيادة ربيع ياسين إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف على أن ينتظر الفائز من فرق الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة بعد تخطى تلك الفرق مواجهات دور الـ16.

الأهلي ضد إنبي:

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.

موعد مباراة بيراميدوز وسموحة:

وحددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت موعد مباراة فريقا بيراميدز وسموحة في كأس مصر حيث تقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس المقبل.

كأس مصر اتحاد الكرة تقنية الفيديو نهائى بطولة كأس مصر نادي الزمالك نادي بتروجت الأهلي ضد إنبي النادي الأهلي

ترشيحاتنا

قانون الشهر العقاري.. تنسيقية الشباب تواصل الحوار المجتمعي حول التشريع.. وتعديلات جديدة مرتقبة

مواعيد انقطاع مياه الشرب في 15 منطقة بالجيزة.. تعرف عليها

وزير الصحة البريطاني يعلق على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

الإمارات تسجيل 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

لولوة بودلامة تكشف النقاب لـ صدى البلد " عن خطابات الملك حمد بن عيسى" في كتابها الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ