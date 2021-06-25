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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد يهنئ زيزو بالتجديد لـ نادي الزمالك

صدى البلد

هنأ محمد عواد حارس مرمي  نادي الزمالك، صديقه بالفريق أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك ٣ مواسم أخرى .
 

ونشر محمد عواد صورة ل زيزو وعلق قائلا "الف مبروك يا اخويا".
 

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك  في تمديد عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الكروي لمدة ثلاثة مواسم قادمة خاصة وأن عقد أحمد سيد زيزو كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
 

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تمديد عقد أحمد سيد زيزو عقب الجلسة التي جمعت بين إدارة النادي واللاعب، ووقع خلالها زيزو لمدة 3 مواسم.
 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه من العناصر الأساسية بـ الزمالك ، وعقد مسئولو النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة مع اللاعب ووالده في حضور أعضاء المجلس وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة ووقع خلالها اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

Screenshot_٢٠٢١٠٦٢٥-١٣٣٣٢٥_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٦٢٥-١٣٣٣٢٥_Instagram
نادي الزمالك الزمالك ساسي أحمد سيد زيزو محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون كارتيرون المدير الفني

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