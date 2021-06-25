وزير الصحة البريطاني يعلق على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه

علق وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، على فضيحة إقامة علاقة غرامية مع كبيرة مساعديه جينا كولادانجيلو، بعد أن عرضت وسائل إعلام بريطانية صورة وهو يقبلها.

واعتذر هانكوك عن الصورة التي جمعته بكولادانجيلو وهو يقبلها، قائلًا: "اعترف أنني انتهكت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف" في إشارة إلى قيود فيروس كورونا.

وأضاف "لقد خذلت الناس وأنا متأسف جدًا. سأظل مركزًا على عملي للخروج بالبلاد من تلك الجائحة وسأكون شاكرا لخصوصية عائلتي في هذا الشأن الشخصي".

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا مأخوذة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لهانكوك (42 عاما)، وهو يُقبل مساعدته جينا كولادانجيلو (43 عاما) خارج مكتبه في وايتهول.

وتردد أن هذه الصور التقطت خارج مكتبه في مقر وزارة الصحة في وسط لندن، في حوالي الساعة الـ3 مساء يوم 6 مايو، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أنهما كانا في علاقة غرامية في ذلك الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كانت مستمرة حتى ذلك اليوم أم لا، رغم أن هانكوك متزوج منذ 15 عاما ولديه 3 أطفال، كما أن مساعدته كولادانجيلو هي أم لثلاثة أطفال أيضا ومتزوجة من أوليفر تريس، مؤسس متجر الملابس ”أوليفر بوناس“.

وكان هانكوك عين كولادانجيلو التي كانت تعمل كمديرة اتصالات في شركة زوجها، في وزارة الصحة في مارس 2020، وأثارت هذه الخطوة ضجة واسعة النطاق.

