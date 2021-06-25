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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أحمد غزالي : كورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون

صدى البلد

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هرمون الإنسولين من أحد مسببات السمنة ، مشددا على أن الحل الأمثل للتخلص من السمنة هو تقليل الطعام.


وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كورس الحرق لا يوجد له أي أعراض جانبية، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضا.


وأوضح  الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية : "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، كما أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، وبذلك تحرق الأنسجة الكلوكوز.

 

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.


وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحرارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن  معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".
 

ونوه استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.


وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.


ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

 

خالد أحمد غزالي التغذية العلاجية كورس الحرق السمنة حرق الدهون اخبار التوك شو

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