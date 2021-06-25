ضبط أمين مستودع غاز استولى على 1920 أسطوانة بوتاجاز بـ فرشوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (أمين مستودع غاز بمركز فرشوط ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز ) باختلاس عدد من أسطوانات البوتاجاز عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بالإستيلاء على عدد (1920) أسطوانة بوتاجاز مملوءة من عهدته والتى بلغت قيمتها مبلغ (800) ألف جنيه وبيعها وإختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقة "يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـــــريته والقـــرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫500٫000) - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى - (50٫000) خمسون ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من (سيدة ، مقيمة بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى نظير بيعه قطة أرض لها ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

