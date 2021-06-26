قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، متحدثا عن الحكم الشرعي في ميراث المطلقة طلاقاً راجعيا، إن حرمان المرأة من ميراثها يعتبر جريمة لأنه تغيير في شرع الله تعالى.

ميراث المطلقة طلاقاً راجعيا

وأضاف «جمعة»، في فتوى له، أن الشريعة الإسلامية فرضت على المسلم أن يوصى لزوجته الكتابية في حدود ربع الميراث، لافتًا إلى أن الشخص غير المسلم الذي يدخل الإسلام يجب أن يعرف أن لا حق له في ميراث أهله.

الأراء الفقهية حول ميراث المطلقة طلاقاً راجعيا

وأوضح أن الزوجة لها الحق في أن ترث زوجها المتوفى حتى ولو لم يدخل بها، لافتًا إلى وجود قاعدة فقهية تقول: «الموت كالدخول»، وأن المرأة المطلقة رجعيًا أثناء العدة لها في ميراث زوجها.

نصيب المطلقة طلاقاً راجعيا من تركة زوجها



وإذا كان الطلاق رجعيا بأقل من ثلاث تطليقات وكان بعد الدخول ولم يكن على الإبراء أو على مال فإنه يجوز للزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في فترة العدة، وإن توفى فلها ميراث شرعا ولا يجوز منعها من حقها في الميراث

وإذا لم يرجع الزوج زوجته خلال فترة العدة فأصبح هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة هذا الرجل إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.

إقامة المطلقة رجعيا مع طليقها

قالت دار الإفتاء، إن المطلقة طلاقًا رجعيًا يجوز لها أن تقيم مع مطلقها في نفس المنزل، بل إنَّ قضاء عدة الطلاق في منزل الزوجية هو الواجب شرعًا؛ رجاءً للصلح بينهما.

وأضافت الدار عبر "فيس بوك": أما بالنسبة للمطلقة طلاقًا بائنًا؛ فلا تقيم مع مطلقها في منزل واحد تتحقق فيه الخلوة بينهما، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، وعلى كل منهما ترتيب وقت معين لرعاية الأولاد من جانبه، وعدم التقصير في حقهم.

كيفية رجوع المطلقة رجعيا

هناك عدة أمور تتحقق بها الرجعة عند طلاق الزوجة للمرة الأولى أو الثانية، ومنها الإبتسامة فى وجه الزوجة، وكذلك لو قالها صريحة "رددت زوجتى إلى عصمتى" ، والأصل أن تبقى الزوجة فى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعى ليعطيا الفرصة لنفسيهما فى مراجعة بعضهما، ولو طلب منها الطعام فى البيت يكون ذلك رغبة منه فى عودتها إلى عصمته، وكذلك لوحصل بينهما علاقة زوجية أو قبلها زوجها.