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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حديث مواقع التواصل.. حكاية حبيشة بائع الترمس في سوهاج .. فيديو وصور

حبيشه ابن نجع ابو
حبيشه ابن نجع ابو شجرة بسوهاج

اشتعلت منصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ سوهاج منذ عدة أيام بقصة طفل يبلغ من العُمر 15 عامًا، حيث تداول رواد الموقع من أبناء محافظة سوهاج صورتين يظهر بهما هذا الطفل وبجانبه رجل أربعيني، حيث كان يتجول على الكورنيش الغربي ليبيع أكياس الترمس؛ ليسترزق منها، وهناك حدث ما جعله نموذجًا مُشرفًا ومثالًا أعلى للجميع.

حبيشه

 "صدى البلد" التقى هذا الطفل ليقص ما حدث معه تفصيليًا.

 

موبايل تاتش

"كنت ماشي على الكورنيش ولقيت موبايل تاتش وشكله غالي واقع على الرصيف"، بهذه الكلمات بدأ محمد أحمد هاشم، الشهير بـ"حبيشه" ابن منطقة نجع أبو شجرة غرب سوهاج، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أنه حاول استرجاع الموبايل لصاحبه بمساعدة شابين من جالسي الكورنيش الغربي.

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وتابع:” ساعدوني بإنهم طلعوا شرائح الخطوط اللي في الموبايل وشغلناهم في محمول تاني لحد ما وصلنا لرقم مرات صاحب التليفون وطبعًا كان لازم اتأكد أنه صاحبه روحت سألته نوع موبايلك إيه راح قايل نوعه بلونه بكل حاجه".

وأضاف الناجح بالشهادة الإعدادية بهذا العام والذي حصل على مجموع يُمكنه من الالتحاق بالثانوية العامة، أن صاحب الهاتف حاول مُكافأته من خلال اعطاءه مبلغ صغير، ولكنه رفض تمامًا.

ما جعل صاحب الهاتف الذي يعمل مُعلمًا يسعد بمعرفته ويقترح عليه مُساعدته في مرحلة دراسته القادمة وهي الثانوية العامة.

حبيشه وصاحب الهاتف

وعبر النموذج المُشرف "حبيشه" خلال لقاء "صدى البلد" معه، أنه يتمنى أن يصبح أي شيئًا في المجتمع ما يهمه فقط أن يكون شيئًا مؤثرًا ومثالًا يُحتذى به ليس أكثر.

سوهاج حبيشه فيسبوك ترمس موبايل الشهادة الإعدادية صدى البلد

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