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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية ومحاضر للتصرف في دقيق مُدعم ببني سويف

ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية في بني سويف

لحوم وأسماك منتهية
لحوم وأسماك منتهية الصلاحية - ارشيفيه

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

 

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جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين في بني سويف.
 

وأسفرت الحملة عن  التحفظ على 110كجم من اللحوم البلدية في بني سويف والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 30 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، وتحرير محضر لمخبز بلدي للتصرف في 10 شكاير من الدقيق البلدي المدعم ، و5 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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بني سويف المجازر الحكومية التموين تحرير منتهية الصلاحية محافظ بني سويف الطب البيطري

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