في ذكرى وفاته.. تفاصيل مسيرة مايكل جاكسون الفنية والصعود للعالمية

يحل اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو، ذكرى وفاة نجم البوب الشهير مايكل جاكسون، والذي رحل عن عالمنا في عمر الـ 50.

بداية مايكل جاكسون الفنية

ولد مايكل لعائلة جاكسون الفنية المكونة من عشرة أطفال، ونجح في تكوين فرقة جاكسون فايف (الجاكسون 5) التي أسسها مع أشقائه الذكور الأربعة: جاكي جاكسون، وتيتو جاكسون، وجيرماين جاكسون، ومارلون جاكسون، ثم إنتقل بعدها للغناء الفردي بينما كان عضواً في الفرقة عام 1971 مع شركة موتاون للتسجيلات.

ويعد جاكسون الراقص الأول والوحيد من عالم موسيقى البوب والروك.وقد حصد مئات الجوائز والعديد من الألقاب، كان أبرزها: 13 جائزة غرامي، بالإضافة لجائزة غرامي الأسطورة وجائزة غرامي لإنجاز العمر، و22 جائزة موسيقى أمريكية، بما في ذلك جائزة "فنان الثمانينات" و"فنان القرن". وخلال مشواره الفردي، تصدرت 13 أغنية من أغانيه الفردية المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، محققا نسب مبيعات تخطت المليار تسجيل حول العالم.

مايكل جاكسون

قصة تحرش مايكل جاكسون بالأطفال

واستمرت الحالة الفنية التي فرضها مايكل في التواجد بشكل أخاذ في عالم الفن وحصد مئات الجوائز وحاز على العديد من الألقاب التي شاركته مسيرته الفنية الناجحة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وباتت مسيرة جاكسون تحت وطأة التهديد بإحدى الجرائم التي من شأنها أن تزيح أي نجاح وهي التحرش الجنسي بالأطفال.



وفي انتصار قضائي جديد بعد وفاته بحوالي 11 عاما، قرر قاض أمريكي أن الشركات التي أسّسها ملك البوب مايكل جاكسون ليست مسئولة عن حماية القاصرين الذين اتهموا المغني الراحل بالاعتداء الجنسي عليهم، وغير ملزمة بالرد قانونيا على هذه الشكاوى.

ووثق وايد روبسون الاتهامات بالتحرش ضد مايكل جاكسون في فيلم وثائقى بعنوان الرحيل عن نيفرلاند Leaving Neverland، والذي بثته قناة "أتش. بي. أو" عام 2019 واتهم روبسون شركتي (MJJ Productions) و(MJJ Ventures) بتسهيل وصول مايكل جاكسون إلى الأطفال للاعتداء عليهم.

وقرر القاضي مارك يونج بمحكمة لوس أنجلوس العليا أن هاتين الشركتين لم يكن لديها القدرة على السيطرة على تصرفات أسطورة الغناء الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حيث إنه كان مالكهما حتى وفاته في عام 2009.

وتم رفض الدعوى بالفعل عندما تم رفعها، لكنها عادت مجددا إلى المحكمة بعد أن أصدرت ولاية كاليفورنيا قانونا جديدا ضد الاعتداء الجنسي على القاصرين في عام 2020. وأعلن فينس فيناليدي محامي روبسون أنه سيستأنف القرار.

مايكل جاكسون

وقال فيناليدي، في تصريح لـ EW إن الحكم به "عيوب قاتلة" وسيتم استئنافه "أمام محكمة الاستئناف، وأمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".

وتابع "إذا تركناها تمر، فإنها ستشكل سابقة خطيرة ستترك آلاف الأطفال العاملين في صناعة الترفيه عرضة للاعتداء الجنسي من قبل أشخاص في أماكن السلطة" بينما قال جوناثان ستينسابير، محامي شركات جاكسون، في بيا،ن إن روبسون "قضى السنوات الثماني الماضية في متابعة دعاوى تافهة في دعاوى قضائية مختلفة ضد عقارات مايكل جاكسون والشركات المرتبطة بها".

وقدم روبسون ما يقرب من 30 إفادة وفحص وقدم مئات الآلاف من المستندات في محاولة لإثبات ادعاءاته، ومع ذلك فقد حكم القاضي مرة أخرى بأن مزاعم روبسون ليس لها أي أساس على الإطلاق، وأنه لا توجد حاجة للمحاكمة، وأن قضيته الأخيرة قد تم رفضها".

كما قام أحد الضحايا المزعومين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي، وهو جيمس سافيتشوك، برفع دعوى قضائية مماثلة قيد الاستئناف حاليا بعد رفضها.

والتقى روبسون، وهو مصمم رقص يبلغ من العمر 38 عاما، بجاكسون عندما كان عمره 5 سنوات. استمر في الظهور في مقاطع فيديو موسيقى أسطورة البوب مايكل جاكسون وتسجيل الموسيقى على علامته التجارية ويزعم روبسون في قضيته أن مايكل جاكسون تحرش به لمدة 7 سنوات، وبصفته موظفا في جاكسون، كان على الشركتين اللتين بدأهما جاكسون واجب حمايته بنفس الطريقة التي يحتاجها الكشافة أو المدرسة لحماية الأطفال من قادتهم.

عمليات تجميل مايكل جاكسون

خضع مايكل جاكسون للعديد من عمليات التجميل حيث قام بتغيير لونه من الأسمر الداكن إلى الأبيض، كما قام بتغيير ملامحه بالكامل ووضع مستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه، وبمرور السنوات تغير شكل مايكول جاكوس كلياً.

مايكل جاكسون

وفاة مايكل جاكسون

في 25 يونيو 2009، أثناء تحضيره لسلسلة حفلاته توفي مايكل جاكسون بسبب جرعة زائدة من البروبوفول والبنزوديازيبين تسببت في توقفه عن التنفس.