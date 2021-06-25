عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد تنسيقية الشباب يشارك في فعالية "طفلك أمل ومستقبل وطن"

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

“طفلك أمل ومستقبل وطن”.. قام وفد من التنسيقية بالمشاركة في الفعالية التي أقيمت في المركز القومى للسينما بجامعه دمنهور  بعنوان"طفلك أمل ومستقبل الوطن "وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، حيث تم الترحيب بالضيوف وتلاوة القرآن الكريم والشعر ثم تم العرض الأول لفيلم الكرتون sky dragon بدار القوات الجوية.


كما تم إلقاء كلمة من المساهمين في إخراج هذا العمل وقام النائب محمود بدر ممثل عن التنسيقية بإلقاء كلمة تقدم فيها بالشكر على الدعوة لحضور هذه الفعالية.

 

وأشار النائب إلى أن شهر يونيو يحمل دائماً أخبار سعيدة بدايةً من ثورة ٣٠ يونيو التي توجت بتولي الرئيس السيسي وهو أيضًا بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

قانون الشهر العقاري.. تنسيقية الشباب تواصل الحوار المجتمعي حول التشريع.. وتعديلات جديدة مرتقبة

لدراسة أوجه التعاون المتبادل.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي بنقيب المهندسين

وأشاد بفكرة طرح فيلم الكرتون باللهجة المصرية للحفاظ على الهوية الخاصه بأطفالنا والحفاظ على لغتنا الثانية، مؤكدا أنه لايليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا  وأن تكون هذه الخطوة بدايه لطرح العديد من هذه الأفلام كما ألقى حفيد الكابتن طيار  التى دارت أحداث الكرتون عن جده كلمة عبر فيها عن مدى سعادته لمثل هذا التوثيق و خاصة أنه موجه للاطفال.


وقام وزير الشباب والرياضة  بتكريم رئيس جامعة دمنهور وتسليمه درع تذكاري  وتكريم المركز القومى للسينما وتسليمه الدرع أيضاً، كما قام وزير الشباب بتسليم الدرع للدكتورة شيماء عبد اللاه ممثلاً عن التنسيقية بعد انتهاء عرض الفيلم.

 

وضم وفد التنسيقية كلآ من النائب محمود بدر  ،والنائبة أميرة صابر  أعضاء مجلس النواب ، والنائبة سها سعيد ،والنائب محمود القط ،والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ ، والدكتورة شيماء عبد اللاه المتحدث الرسمي بأسم التنسيقية ، وكلا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نور الشيخ ، وعبير العريان  ، والدكتور رامي عبد الباقي.

طفلك أمل ومستقبل وطن وزير الشباب والرياضة مجلس الشيوخ المركز القومي للسينما تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: لا تغتروا بطول الأمل ولا تركنوا إلى الدنيا

نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. شاهد

السن مجرد رقم.. عصام الحضري يستعيد ذكريات تألقه في المونديال

بعد الإعلان عنه رسميا.. كيف يمكن تحميل ويندوز 11 والأجهزة المناسبة له

روسيا تصدق على اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي لأسطولها البحري في السودان

لي الشرف في غلق هذه القناة|إلهام شاهين: متطرفو الإخوان هددوني وأخذت حقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين لاتجارهم وتنقيبهم عن الآثار فى مصر القديمة

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

أسباب استبعاد السداسي الأحمر من معسكر الأهلي لمواجهة الترجي

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

5 قرارات مهمة ينتظر المصريون تطبيقها أول يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ