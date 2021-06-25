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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي بثلاجتين.. إخماد حريق في منفذ مديرية التموين بالدقي

حريق منفذ البيع
حريق منفذ البيع

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق اندلع في منفذ تابع لمديرية التموين بمنطقة الدقي، ولم يسفر الحريق عن اية إصابات أو خسائر بشرية. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين مجمع الاهرام  بشارع ميشيل باخوم دائرة قسم شرطة الدقي، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق. 

دفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء نجحت في السيطرة على الحريق وانقاذ منفذ البيع والمنتجات بداخله. 

وتبين من الفحص والتحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة ان الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في ثلاجتين اثناء اعمال الصيانة لهما ما ادى لاندلاع الحريق وخروجه من باب المنفذ ليمتد الى اشجار اعلى الكشك وبعض المخلفات بجواره ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرةعليه قبل التهام الكشك بالكامل. 

تواصل نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار ضياء نجم الدين رئيس النيابة تحقيقاتها في حريق مبنى ارشيف مجلس الدولة.

واستمعت النيابة لأقوال أكثر من 10 شهود عيان على الحادث وقرر عدد من شهود العيان بينهم موظفين بمجلس الدولة انهم كانوا متواجدين في المبنى وقت نشوب الحريق حيث كانوا يتولون أرشفة بعض ملفات القضايا في الطابق الثاني عندما اصلعدت السنة اللهب بشكل مفاجيء ما دفعهم لترك المبنى مسرعين قبل ان تمتد النيران اليهم. 

وشكلت النيابة لجنة من هيئة التنظيم والتخطيط لفحص مبنى ارشيف مجلس الدولة المحترق للتأكد من سلامته ومدى تأثير النيران على جدرانه وما اذا تآكلت الخرسانة من عدمه.

واجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع حريق مبنى ارشيف مجلس الدولة عقب انتهاء عمليات الاطفاء والتبريد.

واسفرت المعاينة عن ان المبنى المحترق عبارة عن فيلا على مساحة ٥٠٠ متر يقع على ٣ طوابق بدروم وارضي واول علوي، كما اضافت المعاينة ان النيران التهمت الطوابق الثلاثة واسفرت عن احتراق ملفات متكدسة بكميات كبيرة بداخلها علاوة على التهام اثاث مكتبي داخل الغرف، وتبين ان النيران امتدت لطرقات المبنى بين الغرف والشرفات والحوائط الخارجية.

واستغرقت قوات الحماية المدنية بالجيزة قرابة 21 ساعة في عمليات إطفاء حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة الذي اشتعل عصر الأربعاء واستمر تصاعد الأدخنة منه حتى امس الخميس.

 

 

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