تطهير مصرف نشرت وإحلال وتجديد محطة قطار شباس بـ دسوق.. صور

شهدت مدينة وقرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير مصرف نشرت، من ورد النيل والمخلفات، وأعمال النظافة، ورفع الإشغالات، وتطوير محطة قطار شباس الشهداء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة، عايدة ماضي رئيسة مركز ومدينة دسوق.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيسة مركز ومدينة دسوق، أعمال تطهير مصرف بحر نشرت بنطاق قرية شابة بالتنسيق مع هندسة صرف غرب سيدي سالم، وذلك في في إطار تطهير للترع والمصارف مرتين سنوياً، مرة؛ لتنظيفها من الحشائش وتسليكها، وهذه العملية تُسهل عملية الري والصرف الزراعي.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنها تابعت بدء العمل بتطوير محطة قطار شباس الشهداء، وتشمل أعمال إحلال وتجديد وهدم وإنشاء مبنى المحطة، وإنشاء خطوط حريق على رصيفي المحطة، وأعمال الكهرباء للمبنى والمظلات والأرصفة وهدم وإنشاء وتطويل رصيفي المحطة.

وأشارت رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى إنشاء 4 مظلات معدنية وتطوير مظلة خرسانة وتطوير دورات المياه وإنشاء مخزن هندسة السكك وفك وإعادة تطوير المظلة المعدنية طراز قديم، مؤكدة أن الأعمال شاملة جميع التشطيبات اللازمة طبقا للمواصفات القياسية.

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