عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

متي يصبح الانسان تابعا للشيطان وذراعا من أذرعه التي تتحرك لنشر الشر وهدم قواعد الدين والانسانية..مثل بسيط..من يتبع طريق السحر والسحرة والدجالين لعنهم الله جميعا ولعن من يلجأ اليهم ويستعين بهم..بماذا يستفيد من يلجأ لساحر أو دجال ويستعين به لايذاء شخص لا حول له ولا قوة ذنبه الوحيد أن الله فضله عليه في علم أو رزق أو سعادة وحياة هنيئة مع من يحب..ما الفائدة التي ستعود علي من يقوم بايذاء شخص في ماله أو ولده أو صحته..ما الفائدة التي ستعود اليه عندما يفرق بين المرء وزوجه أو ربط زوج حديث عن زوجته..لم ولن يستفيد شيئ الا اللعنة في الدنيا والأخرة..الحقد والحسد أصبح سمة من سمات بعض البشر الكاره الخير لغيره فيتربص به الدوائر حتي ينال منه عن طريق الاعمال السفلية السوداء والتي نراها بكثرة ملقاه بالمقابر او الاماكن المهجورة..وعندما تسال من يستعين بالساحر او الدجال لماذا تريد ايذاء فلان او فلانة يتظاهر لك بالدين والتدين ويحاول اقناعك بانه يفعل شيئا حلله الله وهو السحر..غباء وجهل لا حدود الله..وفي النهاية الجميع يعلم ان السحر والساحر والمستعين بهم لن يضرونا الا باذن الله..فليموتوا بغيطهم..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر او دجال وكل تابع لهم..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يقوم بسحر انسان للانتقام منه لان الله فضله عليه..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ذراع من اذرع الشياطين..وافوض امري الي الله