هدايا غريبة.. هكذا فاجأ نجوم الأرجنتين ميسي في عيد ميلاده

فاجأ نجوم منتخب الأرجنتين، قائدهم في المنتخب ليونيل ميسي، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 34، خلال معسكر منتخب التانجو، الذي يشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا 2020.

وانتشر مقطع فيديو لنجوم منتخب الأرجنتين، أثناء دخولهم غرفة لـ ليونيل ميسي، وهو يغنون احتفالا بعيد ميلاده الـ 34.

وقدم بعض نجوم منتخب الأرجنتين هدايا غريبة لـ ميسي، من ضمنها “ جركن ماء”، وهو ما اعتبره البعض، سخرية من النجم البرتغالي، الذي رفض وضع المشروبات الغازية أمامه خلال مؤتمر صحفي في بطولة يورو 2020، مؤكدا أنه يفضل الماء فقط.

ومن ضمن هدايا نجوم منتخب الأرجنتين لـ ميسي أيضا “ مشروبات كحولية”، و “ كاب”.

بداية مسيرة ليونيل ميسي:

بدأ ليونيل ميسي حكايته مع كرة القدم باللعب في نادي جراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز عام 1995.

اكتشف ليونيل ميسي في سن الحادية عشر من عمره أنه يعاني من نقص في الهرمونات، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث انضم إلى نادي برشلونة في سن الـ 13 عاما؟

ميسي يبدأ رحلة المجد رفقة برشلونة:

أذهل ليونيل ميسي نادي برشلونة موهبته التي لا مثيل لها، حيث عرضوا التكفل بكافة مصاريف اللاعب، وعرضوا على عائلته الانتقال إلى العيش في إسبانيا.

تدرج ليونيل ميسي في الفئات العمرية بنادي برشلونة، حيث شارك مع الفريق الأول لأول مرة مع في 16 نوفمبر عام 2003، أمام إسبانيول “ مباراة ودية”، تحت قيادة فرانك ريكارد.

أول هدف لـ ليونيل ميسي بقيص نادي برشلونة، كانت في مايو عام 2005، أمام فريق ألباسيتي.

ليونيل ميسي انطلق بعد ذلك ليصبح أحد أهم اللاعبين ليس في تاريخ برشلونة فقط وإنما في تاريخ كرة القدم، بفضل إنجازاته الجماعية والفردية.

أبرز إنجازات ليونيل ميسي في عيد ميلاده الـ 34:

إنجازات جماعية:

الدوري الإسباني: 10 مرات

السوبر الإسباني: 8 مرات

كأس ملك إسبانيا" مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

المدالية الذهبية الأولمبية مع منتخب الأرجنتين “ تحت 23 عاما”.؟

أبرز إنجازات ميسي الفردية:

الكرة الذهبية: 6 مرات

أفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: 8 مرات

هداف الدوري الإسباني: 7 مرات

هداف كأس ملك إسبانيا: 5 مرات

هداف دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

جائزة بيتشيشي: 6 مرات

الحذاء الذهبي الأوروبي: 6 مرات

جائزة اليويفا لأفضل مهاجم: مرتين