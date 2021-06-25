رئيس جامعة سوهاج يتابع استعدادات وجاهزية التحول الرقمي بكافة القطاعات

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية الجامعة للتحول الرقمي، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وبرفقة الدكتور محمد حشمت المشرف على المركز، الدكتور محمود عباس مدير مشروع المكتية الرقمية، الدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد مسعود مدير مشروع mis.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، أنه في إطار مبادرة الرئيس السيسي بشأن التحول الرقمي عن طريق تدريب المجتمع الجامعى بكل فئاته من طلاب دراسات عليا وموظفين وأعضاء هيئة التدريس، تم تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتدريب وتأهيل المجتمع الجامعي بكل فئاته على برامج التحول الرقمي للمساهمة في قيادة الجامعة بأنظمة الرقمنة الذكية عن طريق تقديم أفضل الحلول للتقنية المتكاملة فى المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطبيق المعايير المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال الجولة توجه رئيس الجامعة إلى إدارات ومعامل المركز، وتابع سير العمل داخل مشروع نظم المعلومات الإدارية، مشروع البوابة الإلكترونية، مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، مشروع التعليم الاليكتروني ومشروع المكتبة الرقمية.

وقال الدكتور محمد حشمت، إن رئيس الجامعة شدد على أعضاء المركز بالاستعداد التام لإتمام عملية التحول الرقمي في قطاعات الجامعة المختلفة، وأيضا وضع حلول عاجلة لعملية تحويل المقررات الدراسية من الطباعة إلى مقررات إلكترونية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم.