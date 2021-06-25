إنقاذ صبي من موت محقق سقط في سكة قطار .. شاهد

عرضت فضائية “ العربية ” لقطات من مشهد لـ إنقاذ صبي يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط داخل سكة قطار وعلق بين القطار والسكة في منطقة لانتشو الصينية.

ونجح طالب جامعي وأخرجه بصعوبة ، في الوقت الذي تجمع فيه عدد كبير من المواطنين على رصيف مشاة القطار لإلتقاط الصبي .

معظمهم أطفال.. مقتل 18 شخصا في حريق بصالة للفنون القتالية في الصين

شبّ حريق في مركز للتدريب على ”ووشو“، أحد الفنون القتالية في الصين، اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وفقاً لـ "رويترز".

وقالت إحدى وسائل الإعلام الحكومية في الصين، إن معظم الضحايا أطفال كانوا يقيمون في المركز.

وقالت حكومة مقاطعة ”تشهتشنج“ بإقليم ”خنان“، على موقعها على الإنترنت، إن الحريق شب في الساعة الثالثة صباحا (1900 بتوقيت جرينتش، يوم الخميس)، وتم إخماده لاحقا.

وأضافت أنه لم يتضح سبب الحريق، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم أربعة في حالة خطرة.

وقالت حكومة المقاطعة، إن الشرطة ألقت القبض على الشخص المسؤول عن المركز، ولم تحدد هوية الشخص أو اسم مركز التدريب.

وذكرت صحيفة ”بكين يوث ديلي“ في تقرير، أن معظم الضحايا طلبة تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و16 عاما، كانوا يقيمون في الطابق الثاني بالمركز، لكن الصحيفة حذفت التقرير في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني.

ونشوب الحرائق ليس أمرا غير مألوف في الصين، حيث يمثل ضعف قواعد السلامة ومعايير البناء مصدر قلق دائم.

وفي الـ 13 من يونيو، لقي 25 حتفهم وأصيب 138 في انفجار أنبوب للغاز بإقليم ”هوبي“.

تتشابه مع مبادرتنا.. قنصل الصين بالإسكندرية تشيد بمبادرة حياة كريمة

أشادت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لي ينغ بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة "إن تلك المبادرة الهامة تتشابه مع مبادرة الصين لمكافحة الفقر ويمكننا مشاركة الممارسات والخبرات الناجحة لمساعدة بعضنا البعض".



وأكدت أن مصر أصبحت الدولة الأولى في أفريقيا التي تتعاون مع الصين في إنتاج اللقاح محليا، وأصبحت العلاقات بين مصر والصين نموذحا يحتذي به للتعاون.



ولفتت جياو لي ينغ - خلال كلمتها اليوم /الخميس/ في مؤتمر صحفي عقد بمقر القنصلية بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية " فكري عبدالسلام " - إلى أن مصر تشهد تطورا ملحوظا وكبيرا أيضا خاصة خلال الآونة الأخيرة وتنفيذ الكثير من مشاريع البينية التحتية.



وقالت إن علاقات الصداقة بين البلدين ترجع إلى وقت طويل وأن التعاون خلال السنوات الأخيرة شهد تطورا كبيرا جدا بفضل قيادة الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت " إننا على استعداد للتعاون بشكل قوي لتنفيذ التوافق التام الذي تم توصل إليه من قبل الرئيسين وتكثيف التبادلات الشعبية ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".