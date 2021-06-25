استعدادات لتأمين لقاء الأهلي والترجي بـ استاد السلام

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة من مساء غد السبت على استاد السلام في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية.



وتؤمن قوات الأمن لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعبين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.



وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات في ضوء الحرص على الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.